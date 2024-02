Feralpisalò-Palermo, Corini: «Insigne-Di Mariano? Ho quattro esterni definiti più Mancuso, valuto lo stato di forma»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Feralpisalò.

Ecco le sue parole:

«Insigne-Di Mariano? Io penso che ho quattro esterni definiti per caratteristiche più Mancuso. Cerco sempre di valutare lo stato di forma o la gara. C’è un’attenzione globale anche su come sta il giocatore perché per me le punte esterne ci possono aiutare anche valutando le caratteristiche degli avversari in quegli errori. Penso che la Feralpi ha costruito un percorso dopo la vittoria contro la Cremonese. È una squadra che difende bene con qualità e la Cremonese ha tirato poco in porta. Con il Venezia hanno giocato bene e ciò gli ha dato consapevolezza e risultati e prestazioni aumentano l’autostima».