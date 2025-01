FA Cup: Manchester City a valanga sul Salford, gli uomini di Guardiola vincono 8 a 0

Il Manchester City non risparmia il Salford, formazione della League Two, nel terzo turno di FA Cup. Gli uomini di Guardiola, infatti, vincono per ben 8 a 0 grazie alla doppietta di Doku, alla tripletta del giovane McAtee e alle reti Mubama, O’Reilly e Grealish. Una goleada che prova a ridare un pò di entusiasmo all’ambiente dopo un finale di 2024 molto turbolento per via di diversi risultati negativi rimediati negli ultimi mesi.

Continue Reading