Mignani presenta Cesena-Cittadella: «La Gumina c’è. Classifica? Sarebbe da incoscienti non guardarla»

L’allenatore del Cesena, Michele Mignani, ha presentato il match di domani contro il Cittadella in conferenza stampa:

«Penso che la sosta sia servita per staccare la spina e recuperare le energie, poi è ovvio che chi ha affrontato questo periodo da primo in classifica ha vissuto meglio di chi ci è arrivato come ultimo, ma noi non siamo ultimi in classifica. Veniamo da un trend di partite negative, ma è anche vero che nella prima parte di stagione abbiamo fatto tante cose positive. Siamo sempre noi ed io voglio pensare positivo, domani ricomincia il campionato e voglio pensare che ci sia la possibilità di rifare punti. Questa è una squadra che ha dimostrato che le partite se le gioca e domani dobbiamo dimostrare di avere la voglia di riprendere il nostro cammino. Shpendi ha lavorato tutta la settimana con la squadra e sta bene, così come La Gumina che ha fatto oggi il terzo allenamento con noi ed è disponibile. Classifica? Dobbiamo pensare che ogni settimana è necessario fare punti e serve farne il più possibile ed il più velocemente possibile. Penso sia da incoscienti non guardare la classifica, soprattutto in una situazione in cui le distanze sono molto corte come quella attuale, ma questo non deve condizionarci»