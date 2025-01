Bisoli presenta Brescia-Sampdoria: «Tra una decina di giorni raggiungeremo un livello importante»

In vista della sfida di domani sera contro la Sampdoria, l’allenatore del Brescia, Pierpaolo Bisoli, ha parlato in conferenza stampa:

«Il pareggio di Cremona mi ha fatto capire che la strada intrapresa è quella giusta. Questi giorni mi sono stati utili per approfondire la conoscenza di questo gruppo. Credo che tra una decina di giorni raggiungeremo un livello molto importante. Non cerco alibi anche se con qualche giocatore in più a disposizione avremmo avuto più possibilità di fare bene, chiedo ancora un briciolo di pazienza. In due o tre gare credo che vedrete il vero Brescia. Modulo? Non ho intenzione di cambiarlo, abbiamo trovato l’abito giusto e dobbiamo proseguire su questa strada. Quanto al mercato, alla società non chiedo nulla e mi auguro che il gruppo resti così com’è, senza ingressi o addii. Poi se qualcuno viene da me lamentandosi o chiedendo di essere ceduto allora il discorso cambierebbe».