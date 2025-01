Corriere dello Sport: “Saric primo obiettivo del Cesena, Vido nel mirino del Bari. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato in Serie B e C entra nel vivo, con diversi giocatori al centro delle trattative. Tra i nomi più caldi c’è Dario Saric (27) del Palermo, che rimane la prima opzione per il Cesena, alla ricerca di un centrocampista di qualità. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il club romagnolo valuta anche Zan Majer (32) della Cremonese come alternativa, ma l’operazione appare complessa. Intanto, Matteo Piacentini (26) lascia il Cesena: la sua ultima partita in bianconero sarà oggi, prima del passaggio in prestito al Vicenza.

Sul fronte attaccanti, Luca Vido (27) è finito nel mirino del Bari. Proprio a margine della partita odierna contro la Reggiana, le due società potrebbero definire l’affare, che sembra aver guadagnato terreno nelle ultime ore. Una possibile cessione di Vido aprirebbe le porte al vero obiettivo del ds Pizzimenti: Manuel De Luca (26). Con De Luca in arrivo, Orji Okwonkwo (26), non convocato per la sfida odierna, sarebbe destinato a partire, mentre Stefano Pettinari (33) potrebbe decidere di restare.

Intanto, il Sassuolo si muove sul mercato per colmare le lacune in vista di eventuali partenze: Justin Kumi (20), sondato già la scorsa estate, potrebbe tornare nel mirino neroverde. La società emiliana è anche nella corsa a Mattia Valoti (31) del Monza, seguito anche da Sampdoria e Cremonese. Tuttavia, il futuro di Kristian Thorstvedt (25), “prenotato” dal Torino per la prossima stagione (con i granata che puntano a chiudere già a gennaio), potrebbe influire sulle mosse del club neroverde.

Fabrizio Caligara (24) è invece vicinissimo al trasferimento allo Spezia, mentre continuano i contatti tra Como e Sampdoria per Federico Barba (31), difensore di grande esperienza. Sempre in Serie C, Riccardo Chiarello (31) sembra destinato a scendere di categoria, mentre per Riccardo Fiamozzi (31) ed Elvis Kabashi (31) si valuta il futuro.