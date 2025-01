Corriere dello Sport: “Brunori-Gomes, il rilancio. Le probabili formazioni di Palermo-Modena”

Oggi alle ore 15, allo stadio “Renzo Barbera”, il Palermo ospita il Modena in una partita dal sapore particolare per entrambe le squadre. I rosanero, reduci da un periodo di crisi, cercano il rilancio sotto la guida di Alessio Dionisi, mentre gli ospiti, imbattuti da otto partite, puntano a confermare il loro momento positivo. La gara, valida per la Serie B, sarà trasmessa su Dazn.

Secondo il Corriere dello Sport di oggi, Dionisi deve affrontare diverse incognite, a partire dall’assenza di Insigne, fermatosi in rifinitura, mentre recupera per la panchina il portiere Desplanches. Tra le note positive, Gomes torna titolare in un 3-5-2 che vede Brunori e Le Douaron in attacco. Mandelli, dall’altra parte, potrebbe optare per Defrel o Bohzanaj per sostituire Caso, non al meglio, mantenendo il 3-4-2-1 che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite.

Le probabili formazioni:

Palermo (3-5-2):

Sirigu; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Diakité, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Le Douaron.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Modena (3-4-2-1):

Gagno; Di Pardo, Caldara, Dellavalle; Cotali, Gerli, Santoro, Magnino; Palumbo, Caso; Mendes.

Allenatore: Paolo Mandelli.

Panchine:

Palermo: Desplanches, Cutrona, Nedelcearu, Buttaro, Pierozzi, Peda, Vasic, Verre, Saric, Appuah, Henry.

Indisponibili: Gomis, Blin, Di Bartolo, Di Mariano, Di Francesco, Insigne.

Diffidati: Ceccaroni, Segre.

Modena: Sassi, Bagheria, Idryssi, Beyuku, Bohzanaj, Duca, Oliva, Abiuso, Gliozzi, Alberti, Defrel.

Indisponibili: Botteghin, Ponsi, Pergreffi.

Diffidato: Santoro.

L’arbitro della partita sarà Bonacina di Bergamo, assistito dai guardalinee Bresmes e Pressato. Al VAR, Minelli con Longo come assistente.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, per il Palermo questa gara è un banco di prova importante: il tecnico Dionisi ha sottolineato l’importanza di iniziare con maggiore spinta e dimostrare il valore della squadra per rispondere anche alle critiche ricevute. Sul fronte opposto, Mandelli ha fiducia nella duttilità dei suoi uomini, nonostante le assenze, per continuare il periodo positivo dei gialloblù.