Da Salerno: Saric alla Salernitana ipotesi ancora concreta, ma prima serve vendere

La Salernitana è sicuramente la regina di questi primi giorni di calciomercato invernale. Dopo Cerri, Raimondo, Corazza, Girelli e Lochoshvili, la priorità dei campani, adesso, è vendere qualche esubero. Come si legge su TuttoSalernitana.com, il maggiore indiziato è il giovane olandese Tijs Velthuis, Braaf e Kallon non rientrano nei piani tecnici e torneranno quindi all’Hellas Verona, mentre per Simy e Dalmonte si cerca una sistemazione. In bilico però ci sono anche Hrustic e Wlodarczyk. Qualora dovessero uscire i campani, torneranno di nuovo sul mercato andando a prendere un altro centrocampista (Saric e Caligara quelli monitorati) e forse anche un altro attaccante.

