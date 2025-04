Quotidiano di Puglia: “È l’ultima chiamata per il Bari. Con il Palermo vale già tutto”

Al San Nicola sarà spettacolo. Venerdì sera, nel posticipo della 33ª giornata di Serie B, andrà in scena una sfida che sa di dentro o fuori: Bari contro Palermo, due squadre che si contendono un posto preziosissimo nella griglia playoff. Come ricorda Massimiliano Lella sul Quotidiano di Puglia, entrambe arrivano da stagioni altalenanti, ma adesso si trovano a giocarsi il tutto per tutto.

Il Bari, dopo il pareggio di carattere a Catanzaro, prepara l’ultima chiamata. I biancorossi non solo devono raccogliere punti pesanti nelle prossime sei gare, ma dovranno anche sperare in passi falsi delle dirette concorrenti. Il Palermo, invece, sembra aver trovato la quadra proprio nel momento più importante del campionato: dopo la goleada rifilata al Sassuolo, i rosanero hanno lanciato un chiaro segnale alle rivali.

Grande attenzione sarà riservata a Joel Pohjanpalo, il bomber finlandese arrivato a gennaio, capace di realizzare otto reti in otto presenze. Un vero trascinatore che, come evidenzia Lella, ha saputo subito entrare nel cuore dei tifosi palermitani e cambiare il volto dell’attacco di Dionisi. Tre gol rifilati alla capolista Sassuolo sono il suo biglietto da visita.

Il Bari, dal canto suo, proverà a ritrovare il successo casalingo che manca da ben 66 giorni. Longo punterà sullo spirito ritrovato dei suoi ragazzi, rinvigorito dai gol di Favilli, Bonfanti e dal primo centro tra i professionisti del giovane Favasuli.

In uno stadio che si preannuncia caldissimo, con circa quindicimila baresi sugli spalti nonostante il clima di contestazione verso la multiproprietà, l’obiettivo sarà uno solo: conquistare i tre punti e continuare a sognare. Perché, alla fine, una sola sarà la “poltrona” su cui sedersi al termine della stagione.