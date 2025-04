Repubblica Bari: “Noi ai tifosi del Palermo. Longo prepara il 3-5-2”

Sarà un San Nicola privo del tifo ospite quello che accoglierà Bari-Palermo. Come racconta Repubblica Bari a firma di Enzo Tamborra, anche stavolta, così come all’andata, la trasferta è stata vietata ai tifosi rosanero a causa dei pessimi rapporti tra le due tifoserie. Al momento sono già stati venduti oltre 4mila biglietti, che sommati ai circa 7mila abbonati portano il totale a quota 11mila spettatori, con ancora due giorni pieni di prevendita a disposizione. Difficile raggiungere le 20mila presenze, ma una nuova impennata nelle ultime ore non è da escludere.

Intanto il Bari si è allenato presso l’impianto sportivo SKF di Modugno, dopo una mattinata dedicata alla sala video. Come riporta ancora Repubblica Bari, mancherà Lella, mentre sul fronte offensivo c’è curiosità per le scelte di Longo: non è esclusa la riproposizione del 3-5-2 con due attaccanti effettivi, sacrificando il trequartista. Occhi puntati anche su Bonfanti, Favilli e Lasagna, tutti protagonisti nell’ultima uscita contro il Catanzaro.

Sul fronte Palermo, il tecnico Alessio Dionisi ha parlato con chiarezza alla vigilia: «È arrivato il momento di essere ambiziosi», ha dichiarato, ricordando che il Bari da gennaio non perde in casa e che vanta la terza miglior difesa del campionato. «All’andata vincemmo di misura, ma in realtà con poco merito», ha aggiunto Dionisi, consapevole delle insidie di una sfida così delicata.

A dirigere la gara del San Nicola sarà l’arbitro Kevin Bonacina della sezione di Bergamo.