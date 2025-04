Floriano: «Bari-Palermo sarà spettacolo, due piazze che meritano la Serie A»

«Al San Nicola sarà spettacolo». Ne è convinto Roberto Floriano, ex attaccante di Bari e Palermo, oggi direttore sportivo del Caravaggio, squadra lombarda di Serie D. Intervistato da Repubblica Bari, Floriano ha presentato così il big match di domani sera.

L’ex rosanero e biancorosso, che con il Bari ha segnato 13 gol in 37 partite tra Serie D e Serie C tra il 2018 e il 2020, e successivamente ha collezionato 80 presenze e 15 reti a Palermo tra il 2020 e il 2023, ha sottolineato l’importanza della sfida: «Due grandi piazze che meriterebbero la Serie A, ma domani si giocherà per un posto nei playoff e i punti in palio saranno pesantissimi: il Palermo, in caso di vittoria, li ipotecherebbe, mentre i tre punti farebbero rientrare prepotentemente in gioco il Bari».

Floriano, sempre ai microfoni di Repubblica Bari, ha aggiunto: «A mio avviso il Bari sta facendo un ottimo campionato. Dalle macerie della passata stagione è nata una squadra che perde pochissimo, e questo non è da tutti. Certo, con qualche vittoria in più la classifica avrebbe avuto un’altra fisionomia, ma per quanto fatto in stagione il Bari meriterebbe di entrare tra le prime otto».

Infine, un’analisi tecnica sulla partita: «Credo che la sfida più intrigante sarà tra gli attaccanti. Il Palermo ha due giocatori straordinari per la B come Brunori e Pohjanpalo, ma anche il Bari non scherza con Lasagna, Bonfanti e Favilli. È una partita che seguirò in televisione, a maggior ragione perché immagino sarà molto bella».