Al Barbera torna “Rosanero Kids – Pasqua Edition”: festa e omaggi per i piccoli tifosi

Sabato 19 aprile, lo stadio Renzo Barbera si trasformerà ancora una volta nella casa della fantasia e della passione rosanero grazie a “Rosanero Kids – Pasqua Edition”. Dopo il successo delle edizioni natalizia e carnevalesca, il Palermo FC, in collaborazione con MiniMupa, il primo Children’s Museum di Palermo, rinnova l’appuntamento dedicato ai più piccoli.

Dalle 15.00 alle 18.30, nel parterre della tribuna, verrà allestito un vero e proprio villaggio pasquale: spettacoli d’animazione, laboratori creativi, merende e tante attività interattive saranno a disposizione dei bambini, il tutto a pochi metri dal campo di gioco. L’ingresso sarà libero e gratuito dal piazzale dello stadio.

Durante l’evento sarà possibile scattare foto speciali con una mascotte rosanero in una postazione bordocampo. Inoltre, ai bambini fino a 10 anni che parteciperanno all’iniziativa verrà regalato un biglietto omaggio per assistere a Palermo-Carrarese, in programma lunedì 21 aprile alle 15.00 al Barbera.

Modalità per ricevere il biglietto omaggio:

Il bambino dovrà essere presente all’evento munito dell’apposito modulo compilato e firmato da entrambi i genitori (anche non presenti).

Ogni bambino riceverà il biglietto per il settore scelto, accompagnato da un adulto munito di biglietto o abbonamento nello stesso settore.

Un adulto potrà accompagnare fino a un massimo di tre bambini.

Informativa-utenti-ROSANERO-KIDS-PASQUA-EDITION (1)