Monza, vicina la risoluzione contrattuale con Bianco

Dopo la promozione in Serie A, secondo quanto riportato da “Sky Sport”, nelle ultime ore il Monza ha intensificato i contatti per definire gli ultimi aspetti burocratici legati alla separazione con Paolo Bianco, passaggio necessario prima che il tecnico possa intraprendere una nuova avventura professionale.

Una volta formalizzata la risoluzione del rapporto, Bianco sarà libero di legarsi al Pisa, società che ha individuato nel tecnico il profilo ideale per guidare la squadra nella prossima stagione. I toscani hanno puntato con decisione su di lui e attendono soltanto il via libera definitivo per chiudere l’operazione.





Sul fronte Monza, invece, la scelta è ormai ricaduta su Ivan Juric. Il tecnico croato, reduce dall’ultima esperienza in Serie A con l’Atalanta e fermo negli ultimi mesi, è pronto a ripartire dalla Brianza. La fumata bianca appare sempre più vicina e potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.