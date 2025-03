Serie D: vittorie sofferte per Siracusa e Reggina, Scafatese in crisi. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone I

Il 28° turno del Girone I di Serie D ha regalato emozioni e colpi di scena, con risultati che tengono ancora aperta la lotta al vertice. La domenica calcistica ha visto il Siracusa e la Reggina uscire vittoriose, seppur con qualche brivido, mentre la Scafatese sembra ormai fuori dai giochi.

Siracusa in Rimonta, Reggina all’Ultimo Respiro

Il Siracusa ha rischiato grosso contro il Castrumfavara, andando sotto e vedendo allontanarsi il sogno promozione diretta. Con carattere e determinazione, però, gli aretusei hanno ribaltato il match imponendosi 3-1, mantenendo la vetta con 63 punti.

La Reggina, dal canto suo, ha vissuto una trasferta da cardiopalma a Sambiase. Il match sembrava destinato a chiudersi sullo 0-0, ma un gol al 94’ ha consegnato agli amaranto tre punti pesantissimi, che li tengono a -4 dal Siracusa, con una partita in meno.

Scafatese in Crisi, Vibonese al Palo

La Scafatese sembra ormai aver mollato la presa. La sconfitta per 2-0 in casa della Sancataldese la allontana ulteriormente dalla corsa al vertice, lasciandola a 50 punti, a ben 9 lunghezze dalla Reggina. Il Sambiase, nonostante la sconfitta beffarda, resta quarto con 49 punti.

La Vibonese non va oltre l’1-1 contro l’Acireale e perde l’occasione di avvicinarsi alle prime posizioni. Continua invece la risalita del Pompei, che supera il Ragusa per 2-1.

Risultati Completi – 28ª Giornata

Pompei – Ragusa 2-1

Vibonese – Acireale 1-1

Paternò – Enna 0-0

Sambiase – Reggina 0-1

Sancataldese – Scafatese 2-0

Siracusa – Castrumfavara 3-1

Nissa – Sant’Agata 3-2 (in corso)

Riposa: Licata

Mercoledì 26 marzo

Locri – Igea Virtus (ore 14.30)

—

Classifica Aggiornata – Serie D, Girone I

1. Siracusa – 63

2. Reggina – 59

3. Scafatese – 50

4. Sambiase – 49

5. Vibonese – 46

6. Nissa – 40

7. Paternò – 38

8. Igea Virtus – 33

9. Pompei – 31

10. Ragusa – 28

11. Castrumfavara – 27

12. Sancataldese – 27

13. Acireale – 27

14. Enna – 25

15. Licata – 22

16. Sant’Agata – 20

17. Locri – 19

18. Akragas – (Ritirata)

Con poche giornate al termine, la corsa al titolo e alla promozione in Serie C si fa sempre più avvincente. Il Siracusa mantiene il comando, ma la Reggina continua a crederci. La Scafatese, invece, dovrà ritrovare morale e risultati per evitare di scivolare ulteriormente. Appuntamento al prossimo turno per un’altra giornata di emozioni in Serie D.