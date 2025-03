Eccellenza Siciliana – Girone A: l’Athletic Club Palermo vince ancora, Don Carlo Misilmeri battuta 2-0

Continua senza soste la marcia dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Filippo Raciti hanno battuto 2-0 la Don Carlo Misilmeri nel match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. La ventunesima vittoria stagionale per l’Athletic – quest’anno sponsorizzato da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa – che ha gestito la partita dall’inizio alla fine, ottenendo così tre punti importanti verso l’obiettivo promozione.

Sin dai primi minuti i nerorosa sono in controllo del match. La prima palla gol è sui piedi di Spinola che colpisce il palo con un tiro dalla distanza. Passa qualche minuto e l’argentino sfiora ancora il gol, stavolta mancando il tap-in sul passaggio di Mazzotta. L’Athletic tiene il pallino del gioco in mano e al 21° minuto passa in vantaggio: splendida giocata di Concialdi che sulla destra si libera della marcatura e crossa in area verso Zalazar che batte Di Salvo con un colpo di testa. I ragazzi di Raciti continuano a macinare gioco e colpiscono un secondo legno alla mezz’ora, stavolta con un mancino a giro di Concialdi che scheggia la traversa. La Don Carlo Misilmeri si fa vedere soltanto nel finale di primo tempo con un destro a giro di Gueye che non inquadra la porta. Prima dell’intervallo ci prova Micoli con una potente conclusione dalla distanza che sfiora l’incrocio dei pali.

El Tanque è il protagonista della prima parte del secondo tempo: al 50° minuto trova il gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Soltanto l’antipasto della marcatura che arriva al 57° minuto: la Don Carlo Misilmeri sbaglia un disimpegno, Micoli va in pressing su Di Salvo e insacca. L’argentino va vicino anche alla doppietta personale con un preciso colpo di testa che Di Salvo respinge. Gli ultimi 20 minuti sono di pura accademia per l’Athletic Club Palermo che rischia soltanto a un quarto d’ora dalla fine con un tiro in diagonale di Manfrè che Romano blocca senza difficoltà.

«Complimenti alla squadra perché la prestazione è stata maiuscola – ha spiegato Filippo Raciti, allenatore dell’Athletic Club Palermo – Siamo stati bravi a gestire la partita nei 90 minuti: la squadra è stata solida ed equilibrata, voleva a tutti i costi la vittoria. Ci sono ancora tre partite per raggiungere l’obiettivo, dobbiamo continuare con questo atteggiamento, con questa voglia e con questa determinazione. Fin quando non arriverà l’aritmetica dovremo lottare. Ringraziamo il nostro sponsor Escort Advisor per il sostegno».

L’Athletic Club Palermo sale così a quota 68 punti in classifica, mantenendo 4 punti di vantaggio sul Gela a tre giornate dalla fine del campionato. I nerorosa torneranno in campo domenica prossima, 30 marzo, al “Li Cauli” di Piana degli Albanesi contro il San Giorgio Piana.