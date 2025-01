Viali presenta Reggiana-Bari: «Possiamo dare un segnale forte. Le voci di mercato danno fastidio»

Il tecnico della Reggiana, William Viali, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Bari:

«Il nostro girone d’andata è stato discreto nella nostra analisi, ma otto sconfitte sono troppe e questo dato va migliorato in questo girone di ritorno. Domani si tratta di una grande occasione per dare un segnale forte a noi stessi, una prova di maturità. Sappiamo che per il salto di qualità manca ancora l’aspetto della mentalità, dobbiamo vivere per il risultato perché l’andata ha dimostrato che non ci si salva per grazia ricevuta. È necessario pedalare forte e sbagliare poco. Avendo finito l’anno molto bene sono curioso di vedere se ripartiremo allo stesso modo o meno. Abbiamo sempre lavorato per fare punti sia in casa sia fuori, ma ovviamente prenderli davanti al nostro pubblico fa piacere. Mercato? Lavoriamo per ottimizzare l’aspetto numerico in rosa, lo sapete voi e lo sa anche la società, per il resto mi fermo qui. Il chiacchiericcio su chi parte e chi arriva è un giochino che piace, ma deve restare fuori dallo spogliatoio e io devo essere bravo a gestire queste voci. L’ultima ‘bomba’ su Vido è stata antipatica dal mio punti di vista, ma anche i giocatori devono essere bravi a estraniarsi. Un nuovo portiere? una situazione da tenere monitorata e il problema è legato all’infortunio di Motta».