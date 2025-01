Sudtirol-Catanzaro, Caserta: «Ora inizia un altro campionato»

Alla vigilia di Sudtirol-Catanzaro, il tecnico dei calabresi, Fabio Caserta, ha parlato in conferenza stampa:

«Sarebbe un errore pensare a quella vittoria, bisogna mettere da parte quanto fatto nella prima metà di stagione perché ora inizia un altro campionato che sarà ancora più difficile. La squadra è cresciuta molto da inizio anno, abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico e trovato delle certezze. I ragazzi stanno meglio fisicamente e hanno dimostrato anche a gara in corso di poter interpretare bene un altro modulo come il 4-4-2. Da migliorare c’è ancora tanto, alcuni calciatori hanno reso al di sotto delle aspettative nel girone d’andata e mi auguro possano incidere di più da qui a fine stagione. Castori è un allenatore esperto che dà un’identità chiara alle proprie squadre, crede in un calcio verticale che lo ha portato a vincere diversi campionati nel corso degli anni. La prima dell’anno poi è sempre una gara complicata. Loro giocheranno con le loro armi per provare a fare risultato e noi non dobbiamo sottovalutarli, servirà grande concentrazione».

«Mercato? Se la società farà qualche operazione in entrata – continua Caserta – non sarà perché manca qualcosa, ma per cercare di alzare il livello tecnico in qualche reparto. A gennaio però il mercato è particolare, i giocatori forti disponibili sono pochi e puoi andare a prendere solo chi gioca poco altrove. Se qualcuno uscirà bisognerà inevitabilmente trovare il suo sostituto, ma a mio avviso la società non deve intervenire in nessun reparto anche se qualcosa farà. Giocare con il calciomercato è difficile e non vedo l’ora che finisca».