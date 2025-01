Serie A: il Milan non la sblocca contro un Cagliari insidioso. Il primo tempo termina a reti bianche

A San Siro resiste lo zero a zero. Si conclude a reti inviolate il primo tempo di Milan-Cagliari, match della 20esima giornata di Serie A. I padroni di casa, reduci dal successo in Supercoppa, fanno fatica a sbloccare la gara in questi primi 45 minuti. Rossoneri sicuramente più propositivi dei sardi, avvicinandosi diverse volte tra le parti di Caprile, ma poco precisi negli ultimi metri. Le due vere occasioni della partita le creano proprio gli ospiti. A inizio gara, Viola viene servito in area e in acrobazia spedisce leggermente alto, mentre negli ultimi 10 minuti del primo tempo Maignan compie un miracolo su tiro di Felici diretto sotto l’incrocio dei pali.

