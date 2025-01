Serie A: solo un pari nel derby della Mole. Tra Torino e Juventus finisce 1-1. La classifica aggiornata

La sfida tra Torino e Juventus si è conclusa con un pareggio per 1-1 al termine di una partita intensa e combattuta. La Juventus è partita forte, trovando il vantaggio già all’8′ con Kenan Yildiz, che ha realizzato un bel gol con un tiro preciso all’angolino basso. Il Torino ha faticato a reagire nei minuti iniziali, ma ha progressivamente preso fiducia, trovando il pareggio al 45’+1′ con un potente tiro da fuori area di Nikola Vlasic, che ha colpito il palo interno prima di insaccarsi.

Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno provato a superarsi, con occasioni da una parte e dall’altra, ma senza successo. La Juventus ha avuto un paio di opportunità pericolose con Cambiaso e Gonzalez, mentre il Torino ha cercato di sfruttare le giocate di Lazaro e Vlasic. Un episodio chiave è stato l’espulsione di Thiago Motta (allenatore della Juventus) al 56′, che ha costretto la squadra a riorganizzarsi. Nonostante ciò, i bianconeri hanno mantenuto la pressione fino alla fine, ma la difesa del Torino ha retto.

Il match si è chiuso con un punto per parte, lasciando entrambe le squadre con qualche rimpianto per le occasioni non sfruttate.

