Serie A: un ottimo Cagliari rovina la festa a San Siro, il Milan non va oltre l’1 a 1. La classifica aggiornata

Il Milan non riesce a dare continuità dopo la vittoria della Supercoppa, mostrata nel prepartita ai tifosi presenti a San Siro. Un ottimo Cagliari conquista un punto e rallenta la rimonta in classifica dei rossoneri. Rossoneri molto propositivi nel primo tempo ma peccano di precisione negli ultimi metri, mentre i rossoblù sfiorano prima il vantaggio con Viola, in acrobazia, e poi con Felici, il cui tiro forte e preciso viene neutralizzato da un super Maignan. Nella ripresa subito uno squillo di Pulisic che colpisce la traversa e subito dopo anche il palo, ma stavolta sulla ribattuta si fionda Morata e sigla l’1 a 0. Nei minuti seguenti, Fofana si perde Felici, che parte in contropiede: l’ultimo pallone viene giocato da Zortea che calcia e sorprende Maignan, il quale si fa passare la palla sotto braccia compromettendo il risultato. Infatti, nonostante gli assalti, il Milan ci prova ma Caprile è molto attento, anche se Abraham si divora due gol. Mezzo passo falso dei rossoneri che non sfruttano i pareggi di Lazio e Juventus.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli – 44

Atalanta – 42

Inter – 40

Lazio – 36

Juventus – 33

Fiorentina – 32

Bologna – 28

Milan – 28

Udinese – 26

Roma – 23

Torino – 22

Genoa – 20

Empoli – 20

Lecce – 20

Parma – 19

Como – 19

Verona – 19

Cagliari – 18

Venezia – 14

Monza – 10