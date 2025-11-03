Ex rosa Balzaretti vola a Marsiglia: lavorerà al fianco del direttore sportivo Benatia

Federico Balzaretti è pronto per una nuova avventura professionale, ma stavolta non sul campo di gioco. L’ex calciatore di Roma, Juventus e Torino, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2015, ha deciso di intraprendere un nuovo ruolo nel calcio, questa volta nel mondo della dirigenza.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Balzaretti sarà il nuovo “braccio destro” del direttore sportivo del Marsiglia, Medhi Benatia. Il classe ’81, dopo aver ricoperto negli ultimi anni il ruolo di opinionista e commentatore sportivo, si trasferirà così in Francia, dove avrà un ruolo di rilievo nel club allenato da Roberto De Zerbi.

L’ex difensore della Roma e della Juventus ha recentemente risolto il suo contratto con il club giallorosso e l’accordo con l’Olympique Marsiglia sarà formalizzato nei prossimi giorni. A breve, Balzaretti raggiungerà la città francese, pronto a portare la sua esperienza e competenza a supporto del progetto del Marsiglia.

Questa nuova sfida segna un ritorno del “Balza” nel mondo del calcio, questa volta però in una veste dirigenziale, a fianco di un altro ex calciatore come Medhi Benatia, con il quale si occuperà di importanti decisioni strategiche per il futuro del club.