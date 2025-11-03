Pres. Padova: «Ottimo inizio, la salvezza resta la priorità»

Francesco Peghin, presidente del Padova, è intervenuto oggi all’evento “Bar Biancoscudato”, un’iniziativa che ha messo in contatto la società con tifosi e sponsor. Le sue dichiarazioni, riportate da trivenetogoal.it, hanno toccato vari temi legati alla squadra, al pubblico e al futuro societario.

Sull’andamento della squadra:

«È un ottimo inizio, ma ricordiamoci gli obiettivi. La salvezza resta la priorità. Il salto di categoria è sempre complicato, ma la squadra lo sta affrontando nel modo giusto», ha sottolineato Peghin, riferendosi ai 14 punti conquistati nelle prime giornate del campionato.

Sul recente periodo di tre pareggi consecutivi:

Peghin ha voluto fare una distinzione: «Distinguerei le ultime due partite da quella contro la Juve Stabia. Con i campani abbiamo fatto bene, mentre nelle altre due siamo stati un po’ stanchi, anche a causa del poco riposo e dei tempi di recupero ridotti. È vero, siamo stati meno vivaci, ma il carattere non è mai mancato. Recuperare due gare come quella di La Spezia dà onore ai ragazzi».

Sul rientro di giocatori chiave:

Il presidente ha parlato anche del ritorno dei giocatori infortunati: «C’era grande attesa in città per vedere il Papu, ma credo che – incrociando le dita – lo vedremo dopo la sosta. Abbiamo fuori anche Baselli e Silva: il potenziale da sviluppare è tanto e ci aspettiamo di vedere i nuovi protagonisti già nelle prossime partite».

Sul pubblico e l’atmosfera allo stadio Euganeo:

Riguardo al clima sugli spalti, Peghin ha dichiarato: «Con il Venezia avremo la deroga, ma sicuramente in base ai risultati la presenza potrà crescere ancora. Il clima è cambiato solo nel girone di ritorno dell’anno scorso: la mancanza della Serie B aveva messo in evidenza certe difficoltà, ma oggi si percepisce una spinta diversa».

Sul futuro societario:

Per quanto riguarda il futuro della società, il presidente ha spiegato: «Non ci sono novità rispetto alla scorsa settimana. C’è una trattativa tra Joseph Oughourlian e Marcelo Figoli, ma non ci sono nuove notizie. Attendo l’esito, anche perché non coinvolge le mie quote. Non ho percezioni al riguardo se andrà bene o male. È una trattativa diciamo ‘privata’. Vedremo gli esiti e in caso verrà tutto comunicato».

Peghin ha anche parlato del rinnovo del consiglio d’amministrazione: «Al momento, in attesa degli sviluppi di questa trattativa, in proroga resto presidente. Nel momento in cui ci sarà un esito, possono esserci cambiamenti. Fino ad allora la società compierà tutti gli adempimenti come l’approvazione del bilancio e l’amministrazione societaria».

Sullo stadio Euganeo:

Infine, il presidente ha accennato a un problema logistico legato allo stadio: «Per una questione di seggiolini non siamo ancora conformi ai parametri della Serie B, anche nel settore Est. Nella tribuna Ovest, invece, non c’è una pianificazione per l’apertura di aree in cui non è possibile installarli».