Serie A: Lazio e Cagliari 0-0 al termine del primo tempo

Novembre 3, 2025

 

Il primo tempo tra Lazio e Cagliari si conclude senza reti, nonostante diverse occasioni per entrambe le squadre. Il Cagliari ha minacciato con Michael Folorunsho, ma la difesa della Lazio ha respinto il suo tiro (44′). Anche Mattia Zaccagni per la Lazio ha sfiorato il gol, con un tiro che è andato fuori di poco (30′). Elia Caprile, portiere del Cagliari, ha poi negato il gol a Adam Marusic con una parata decisiva (31′). Il punteggio rimane quindi in parità al termine del primo tempo.

