Amoruso: «Il Palermo è la squadra più forte in Serie B. Il Bari può salvarsi tranquillamente»

Lorenzo Amoruso, ex difensore del Bari, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “PianetaSerieB”, nella quale ha analizzato il momento dei Galletti e del campionato di Serie B. Tra i temi trattati, l’ex calciatore ha anche menzionato il Palermo, considerato da lui come la squadra più forte del campionato cadetto. Inoltre, ha dato un bilancio delle prestazioni del Bari, tracciando un quadro realistico sulla possibilità della squadra di puntare ai playoff. Ecco la sua analisi completa.

Il Bari in ripresa, ma ancora con margini di miglioramento

Il Bari arriva da due vittorie consecutive, ma la prestazione della squadra non ha convinto del tutto. Secondo Amoruso, pur essendo un segnale positivo, la strada è ancora lunga. «È in netta ripresa, anche se la prestazione non è stata eccezionale. Nel primo tempo il Cesena ha fatto molto bene, secondo tempo è uscito un po’ il Bari, che poi è riuscito a raggiungere la vittoria. Si mette in una situazione più tranquilla, ma non in acque sicure». Nonostante il miglioramento, il difensore non nasconde che ci sono ancora degli aspetti su cui la squadra deve lavorare.

Playoff? Solo con un percorso perfetto

Guardando al futuro, Amoruso esprime alcune perplessità riguardo le possibilità del Bari di raggiungere i playoff. «Diciamo che c’è ancora molto da fare e la squadra non è secondo me attrezzata per i playoff. Può arrivarci, ma deve trovare un percorso perfetto, ed è abbastanza complicato soprattutto in Serie B». Secondo l’ex difensore, la rosa a disposizione di mister Mignani non è completa come quella di altre squadre che sono attualmente più avanti in classifica: «Non ha neanche una rosa completa come Palermo, Modena e quelle che sono lì davanti in questo momento».

Tuttavia, non tutto è perduto. «Può arrivare ai playoff, ma nel resto delle partite deve giocare a un livello altissimo. Difficile pensare a questo perché normalmente dopo 10 partite hai già un’idea sulle potenzialità di una squadra e abbiamo capito che sarà una stagione in cui il Bari potrà salvarsi in maniera tranquilla», ha dichiarato Amoruso, tracciando una previsione più realistica per il team.

Le altre squadre di Serie B: Palermo e Modena in prima fila

Parlando della Serie B nel suo complesso, Amoruso ha indicato le squadre che, secondo lui, stanno mostrando i valori più forti in questa stagione. «Le squadre forti sono quelle che sono davanti, il Palermo su tutte perché ha giocatori di una certa caratura e perché sono tre anni che sta facendo bene le cose e sta crescendo». Nonostante qualche passo falso, l’ex difensore è convinto che i rosanero alla fine saranno tra i protagonisti del campionato: «Ha perso qualche partita per ora, ma credo che alla fine ce la ritroveremo lì».

Amoruso ha anche evidenziato il sorprendente andamento del Modena, che si sta rivelando una delle squadre più imprevedibili: «Il Modena è la sorpresa», ha sottolineato. Tuttavia, l’ex calciatore non si sbilancia troppo sulle prospettive di ciascuna squadra: «Poi tra 10 partite avremo un’idea migliore della squadre che saranno lì a lottare per la Serie A». Nonostante ciò, i valori si stanno già intravedendo, ma come ogni anno, la Serie B è un campionato imprevedibile, con colpi di scena che non mancheranno nel rush finale.