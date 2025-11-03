Serie A: il Genoa vince 2-1 contro il Sassuolo

In una partita piena di emozioni, il Genoa ha battuto il Sassuolo 2-1 grazie a un gol di Leo Ostigard nel finale. Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale il Genoa era riuscito a portarsi in vantaggio al 18′ con un bel tiro da fuori di Ruslan Malinovskyi (0-1), il Sassuolo ha pareggiato nella ripresa con un gol di Domenico Berardi su calcio d’angolo al 47′ (1-1).

Ma proprio quando sembrava che la partita si sarebbe conclusa in parità, al 90+3′ è arrivato il gol decisivo di Ostigard. Un calcio piazzato di Aaron Martin ha trovato il difensore norvegese in area, che con una leggera deviazione ha infilato la palla in rete, dando così la vittoria al Genoa (1-2).

Nel finale ci sono stati anche momenti di tensione, con il Sassuolo che ha protestato per un possibile fuorigioco, ma la decisione dell’arbitro, confermata dal VAR, ha convalidato il gol del Genoa. Con questa vittoria, la squadra di Blessin si porta a casa tre punti importanti.