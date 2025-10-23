Europa League: vincono Celta, Celtic e Nottingham. Roma ko in casa. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Si è conclusa una nuova emozionante giornata di Europa League, caratterizzata da gol, rimonte e risultati sorprendenti. Tra le italiane, serata amara per la Roma, che all’Olimpico cade 1-2 contro il Viktoria Plzen, complicando il proprio cammino europeo.

Sorride invece il Celta Vigo, che supera 2-1 il Nizza al termine di una gara intensa. Vittoria di carattere anche per il Celtic, capace di ribaltare lo Sturm Graz con lo stesso punteggio (2-1). Show del Feyenoord, che regola 3-1 il Panathinaikos, e conferma del Friburgo, vittorioso 2-0 contro l’Utrecht.

Spettacolo a Lille, dove il PAOK trionfa 4-3 in una partita ricca di emozioni, mentre il Midtjylland espugna il campo del Maccabi Tel Aviv con un netto 3-0. Pareggio combattuto tra Malmo FF e Dinamo Zagabria (1-1).

Grande prova del Nottingham Forest, che supera 2-0 il Porto e si rilancia nel girone, mentre lo Young Boys ha la meglio sul Ludogorets in un pirotecnico 3-2.

Ecco tutti i risultati finali della serata:

Europa League – Risultati finali
• Celta Vigo – Nizza 2-1
• Celtic – Sturm Graz 2-1
• Feyenoord – Panathinaikos 3-1
• Friburgo – Utrecht 2-0
• Lilla – PAOK 3-4
• M. Tel Aviv – Midtjylland 0-3
• Malmo FF – Dinamo Zagabria 1-1
• Nottingham – FC Porto 2-0
• Roma – Plzen 1-2
• Young Boys – Ludogorets 3-2

