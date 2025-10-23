Serie C: nuova penalizzazione per la Triestina

Non sembra avere fine la stagione tormentata della Triestina. Il Tribunale Federale Nazionale, nella giornata odierna, ha infatti inflitto al club alabardato un’ulteriore penalizzazione di tre punti per violazioni di natura amministrativa legate al caso fidejussione.

Con questo nuovo provvedimento, la somma complessiva delle penalizzazioni inflitte alla società sale a 23 punti, un dato clamoroso che pesa come un macigno sul cammino della squadra nel girone A di Serie C.

La Triestina, che sta cercando di mantenere viva la speranza di risalita, si ritrova ora all’ultimo posto in classifica con -10 punti, una situazione sportivamente drammatica che complica ulteriormente un’annata già segnata da difficoltà societarie e incertezze sul futuro.

 

