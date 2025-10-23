Aglietti: «Palermo tra le più attrezzate per la promozione diretta»

Nel corso di un’intervista esclusiva concessa a PSB News, l’allenatore Alfredo Aglietti ha analizzato il campionato di Serie B, soffermandosi su alcune panchine calde e sulle squadre in corsa per la promozione, tra cui il Palermo.

Parlando del cambio in panchina dell’Empoli e del ritorno di Alessio Dionisi — reduce da una stagione complicata proprio a Palermo — Aglietti ha spiegato: «L’Empoli è una squadra molto giovane, hanno cambiato tantissimo rispetto alla passata stagione. Hanno affidato la squadra a un allenatore bravo come Pagliuca, ma probabilmente non è riuscito a trovare l’alchimia giusta con l’ambiente. Dionisi? Le stagioni complicate ci sono per tutti. Conosce molto bene l’ambiente, lì ha vinto un campionato. Non si erano lasciati bene, ma per il bene della squadra sia il mister che la società hanno fatto un passo indietro e hanno deciso di ritornare insieme. Sono curioso di vedere quello che potrà dare all’ambiente. È uno che fa giocare bene le sue squadre, che ricerca sempre il gioco».

L’ex tecnico di Verona, Chievo e Reggina ha poi affrontato il tema della lotta promozione, indicando il Palermo tra le formazioni più solide e attrezzate del torneo: «Penso che Palermo, Monza e Venezia siano quelle che a livello di organico hanno qualcosa in più rispetto alle altre. Poi c’è il Modena, che ha un’ottima rosa, e poi vediamo le sorprese. C’è il Frosinone che era partito bene, con tanti giovani interessanti. Anche se adesso si è un po’ fermato. Penso comunque che le due promosse dirette saranno tra Palermo, Modena, Monza e Venezia».

Aglietti ha inoltre sottolineato il valore e il fascino delle piazze del Sud, inserendo ancora una volta il club rosanero tra le più prestigiose: «Bari è un ambiente difficile, sappiamo che la piazza non è serena viste le contestazioni nei confronti della società. Non è facile gestire questa piazza, ma piacerebbe a tutti allenarci perché assieme a Palermo e Napoli è la più importante al Sud».