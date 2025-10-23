Conference League: i risultati parziali dopo i primi 45′

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite di Conference League, con risultati che lasciano aperti molti scenari per la ripresa. Alcune squadre partono con il piede giusto, come il Samsunspor e il Lincoln, che guidano con un doppio vantaggio e un gol di margine rispettivamente. Altre, invece, devono ancora trovare la via del gol, come Crystal Palace e Sigma Olomouc, entrambe ferme sullo 0-0.

Conference League – Risultati dei primi tempi

• Crystal Palace – AEK Larnaca 0-0

• Hamrun – Lausanne 0-1

• Lincoln – Lech 1-0

• Magonza – Zrinjski 1-0

• Samsunspor – Dyn. Kyiv 2-0

• Shamrock Rovers – Celje 0-2

• Sigma Olomouc – Rakow 0-0

• Univ. Craiova – Noah 1-0