Europa League: Roma sotto di due gol contro il Plzen. I risultati parziali

Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Europa League e non sono mancate le sorprese. Il Palermo europeo vive una serata di forti emozioni tra rimonte, risultati in bilico e qualche colpo inatteso. In particolare, la Roma è sotto di due reti contro il Plzen, mentre il Lilla subisce pesantemente il PAOK. Buona prova invece per Nottingham, Friburgo e Malmo, tutte avanti all’intervallo.

Ecco tutti i parziali al termine dei primi 45 minuti:

Europa League – Risultati dei primi tempi

• Celta Vigo – Nizza 1-1

• Celtic – Sturm Graz 0-1

• Feyenoord – Panathinaikos 1-1

• Friburgo – Utrecht 2-0

• Lilla – PAOK 0-3

• M. Tel Aviv – Midtjylland 0-1

• Malmo FF – Dinamo Zagabria 1-0

• Nottingham – FC Porto 1-0

• Roma – Plzen 0-2

• Young Boys – Ludogorets 1-1