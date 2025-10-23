Europa League: Roma sotto di due gol contro il Plzen. I risultati parziali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Europa League e non sono mancate le sorprese. Il Palermo europeo vive una serata di forti emozioni tra rimonte, risultati in bilico e qualche colpo inatteso. In particolare, la Roma è sotto di due reti contro il Plzen, mentre il Lilla subisce pesantemente il PAOK. Buona prova invece per Nottingham, Friburgo e Malmo, tutte avanti all’intervallo.

Ecco tutti i parziali al termine dei primi 45 minuti:

Europa League – Risultati dei primi tempi
• Celta Vigo – Nizza 1-1
• Celtic – Sturm Graz 0-1
• Feyenoord – Panathinaikos 1-1
• Friburgo – Utrecht 2-0
• Lilla – PAOK 0-3
• M. Tel Aviv – Midtjylland 0-1
• Malmo FF – Dinamo Zagabria 1-0
• Nottingham – FC Porto 1-0
• Roma – Plzen 0-2
• Young Boys – Ludogorets 1-1

Ultimissime

Serie C: nuova penalizzazione per la Triestina

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Aglietti: «Palermo tra le più attrezzate per la promozione diretta»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Conference League: i risultati parziali dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025

Europa League: Roma sotto di due gol contro il Plzen. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2025
Allegri

Infortunio al crociato: da giocatore di Allegri… ai cantieri | Il terzino lascia il calcio

Marco Fanfani Ottobre 23, 2025