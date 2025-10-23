Europa League: Roma sotto di due gol contro il Plzen. I risultati parziali
Si sono conclusi i primi tempi delle gare di Europa League e non sono mancate le sorprese. Il Palermo europeo vive una serata di forti emozioni tra rimonte, risultati in bilico e qualche colpo inatteso. In particolare, la Roma è sotto di due reti contro il Plzen, mentre il Lilla subisce pesantemente il PAOK. Buona prova invece per Nottingham, Friburgo e Malmo, tutte avanti all’intervallo.
Ecco tutti i parziali al termine dei primi 45 minuti:
Europa League – Risultati dei primi tempi
• Celta Vigo – Nizza 1-1
• Celtic – Sturm Graz 0-1
• Feyenoord – Panathinaikos 1-1
• Friburgo – Utrecht 2-0
• Lilla – PAOK 0-3
• M. Tel Aviv – Midtjylland 0-1
• Malmo FF – Dinamo Zagabria 1-0
• Nottingham – FC Porto 1-0
• Roma – Plzen 0-2
• Young Boys – Ludogorets 1-1