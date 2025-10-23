Conference League, serata di sorprese: vincono Lincoln e Samsunspor, crolla il Crystal Palace. I risultati finali

Si è conclusa anche la giornata di Conference League, che ha regalato risultati a sorpresa e partite combattute fino all’ultimo minuto. La grande sorpresa arriva da Londra, dove il Crystal Palace cade in casa contro l’AEK Larnaca per 0-1, compromettendo una gara che sulla carta sembrava alla portata degli inglesi.

Colpo grosso del Lincoln, che supera 2-1 il Lech Poznań conquistando una vittoria di prestigio, mentre continua a stupire il Samsunspor, protagonista di un netto 3-0 ai danni della Dinamo Kiev, in una serata perfetta per i turchi.

Successo prezioso anche per il Magonza, che batte 1-0 lo Zrinjski grazie a una prestazione solida e concreta. Bene pure il Lausanne, che espugna il campo dell’Hamrun con lo stesso risultato.

Nel resto delle gare, pareggi equilibrati tra Sigma Olomouc e Rakow (1-1) e tra Universitatea Craiova e Noah (1-1), mentre continua il buon momento del Celje, vittorioso per 2-0 sul campo dello Shamrock Rovers.

Ecco tutti i risultati finali della serata:

Conference League – Risultati finali

• Crystal Palace – AEK Larnaca 0-1

• Hamrun – Lausanne 0-1

• Lincoln – Lech 2-1

• Magonza – Zrinjski 1-0

• Samsunspor – Dyn. Kyiv 3-0

• Shamrock Rovers – Celje 0-2

• Sigma Olomouc – Rakow 1-1

• Univ. Craiova – Noah 1-1