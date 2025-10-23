Conference League, serata di sorprese: vincono Lincoln e Samsunspor, crolla il Crystal Palace. I risultati finali
Si è conclusa anche la giornata di Conference League, che ha regalato risultati a sorpresa e partite combattute fino all’ultimo minuto. La grande sorpresa arriva da Londra, dove il Crystal Palace cade in casa contro l’AEK Larnaca per 0-1, compromettendo una gara che sulla carta sembrava alla portata degli inglesi.
Colpo grosso del Lincoln, che supera 2-1 il Lech Poznań conquistando una vittoria di prestigio, mentre continua a stupire il Samsunspor, protagonista di un netto 3-0 ai danni della Dinamo Kiev, in una serata perfetta per i turchi.
Successo prezioso anche per il Magonza, che batte 1-0 lo Zrinjski grazie a una prestazione solida e concreta. Bene pure il Lausanne, che espugna il campo dell’Hamrun con lo stesso risultato.
Nel resto delle gare, pareggi equilibrati tra Sigma Olomouc e Rakow (1-1) e tra Universitatea Craiova e Noah (1-1), mentre continua il buon momento del Celje, vittorioso per 2-0 sul campo dello Shamrock Rovers.
Ecco tutti i risultati finali della serata:
Conference League – Risultati finali
• Crystal Palace – AEK Larnaca 0-1
• Hamrun – Lausanne 0-1
• Lincoln – Lech 2-1
• Magonza – Zrinjski 1-0
• Samsunspor – Dyn. Kyiv 3-0
• Shamrock Rovers – Celje 0-2
• Sigma Olomouc – Rakow 1-1
• Univ. Craiova – Noah 1-1