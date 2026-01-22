Europa League, Utrecht–Genk: caos nel settore ospiti, calcio d’inizio posticipato di un’ora

Il calcio d’inizio della sfida di Europa League tra FC Utrecht e Racing Genk è stato posticipato di circa un’ora a causa di gravi problemi di ordine pubblico nel settore ospiti dello stadio Galgenwaard. La partita, inizialmente prevista per le 21:00, prenderà il via alle 21:50.

La decisione è stata presa dopo l’intervento della polizia antisommossa, che ha sgomberato il settore riservato ai tifosi del Genk. Secondo quanto ricostruito, numerosi sostenitori belgi sarebbero entrati nello stadio senza biglietto e senza essere sottoposti ai controlli di sicurezza, creando una situazione ritenuta ad alto rischio. Per questo motivo, circa 300 tifosi sono stati allontanati e perquisiti, mentre altri pullman con sostenitori ospiti non hanno ricevuto l’autorizzazione a raggiungere l’impianto.

La tensione è rimasta alta anche all’esterno dello stadio, con autobus dei tifosi del Genk bloccati a lungo in città. Nel frattempo, le squadre sono rientrate negli spogliatoi e hanno poi effettuato un secondo riscaldamento, in attesa del nuovo orario stabilito in accordo con l’arbitro irlandese Rob Hennessy.

Dopo lo sgombero completo del settore ospiti e il ripristino delle condizioni di sicurezza, l’organizzazione ha dato il via libera per la ripresa delle operazioni, consentendo finalmente l’avvicinarsi del calcio d’inizio.