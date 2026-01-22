Europa League: Roma avanti di un gol sullo Stoccarda. Tutti i risultati parziali

Si chiudono i primi 45 minuti delle gare di Europa League in programma questa sera, con risultati già significativi su diversi campi. Spicca il Salisburgo, assoluto protagonista contro il Basilea: gli austriaci dominano e vanno all’intervallo sul 3–0, mettendo una seria ipoteca sul match.

Parte forte anche il Nizza, avanti 2–0 sui Go Ahead Eagles grazie a un primo tempo aggressivo e ben controllato. Successo parziale interno anche per Dinamo Zagabria (2–1 contro l’FCSB) e Celta Vigo, che conduce 1–0 sul Lille al termine di una frazione equilibrata ma intensa.

Vantaggio di misura per Roma e Rangers, entrambe avanti 1–0 rispettivamente contro Stoccarda e Ludogorets, mentre resta bloccata sullo 0–0 la sfida tra Braga e Nottingham, così come Ferencváros–Panathinaikos, ancora senza reti all’intervallo.

I risultati parziali

Braga – Nottingham 0–0

Celta Vigo – Lille 1–0

Dinamo Zagabria – FCSB 2–1

Ferencváros – Panathinaikos 0–0

Nizza – Go Ahead Eagles 2–0

Rangers – Ludogorets 1–0

Roma – Stoccarda 1–0

Salisburgo – Basilea 3–0