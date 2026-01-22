L’ex rosa Lucca in partenza per Nottingham: per lui nuova avventura in Premier
Lorenzo Lucca è pronto a iniziare una nuova esperienza in Inghilterra. L’attaccante, ex rosa del Napoli, è partito nelle ultime ore alla volta di Nottingham, dove vestirà la maglia del Nottingham Forest.
Come riportato da Gianluca Di Marzio, nel pomeriggio Lucca ha salutato compagni e staff a Castel Volturno, lasciando ufficialmente il ritiro azzurro prima della partenza. L’operazione si chiude sulla base di un prestito da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni a favore del club inglese.
Per il centravanti si apre così un nuovo capitolo in Premier League, pronto a mettersi alla prova in uno dei campionati più competitivi al mondo.