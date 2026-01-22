L’ex rosa Lucca in partenza per Nottingham: per lui nuova avventura in Premier

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Lorenzo Lucca è pronto a iniziare una nuova esperienza in Inghilterra. L’attaccante, ex rosa del Napoli, è partito nelle ultime ore alla volta di Nottingham, dove vestirà la maglia del Nottingham Forest.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nel pomeriggio Lucca ha salutato compagni e staff a Castel Volturno, lasciando ufficialmente il ritiro azzurro prima della partenza. L’operazione si chiude sulla base di un prestito da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni a favore del club inglese.

Per il centravanti si apre così un nuovo capitolo in Premier League, pronto a mettersi alla prova in uno dei campionati più competitivi al mondo.

Ultimissime

Avellino, Izzo alle firme: contratto di tre anni e mezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

L’ex rosa Lucca in partenza per Nottingham: per lui nuova avventura in Premier

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Europa League: Roma avanti di un gol sullo Stoccarda. Tutti i risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Europa League, Utrecht–Genk: caos nel settore ospiti, calcio d’inizio posticipato di un’ora

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Binda: «Dany Mota-Palermo? Il Monza chiede 4-5 milioni di euro»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026