Avellino, Izzo alle firme: contratto di tre anni e mezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Armando Izzo è pronto a diventare nuovamente un giocatore dell’Avellino. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore è alle firme con il club biancoverde per un contratto di tre anni e mezzo.

L’intesa tra le parti era stata raggiunta nei giorni scorsi e la chiusura dell’operazione è arrivata nella giornata di oggi, 22 gennaio. Per il classe 1992 si tratta di un ritorno in Campania dopo dodici anni: Izzo aveva già vestito la maglia dell’Avellino tra il 2012 e il 2014, conquistando anche la promozione in Serie B nella stagione 2012/13.

Conclusa l’esperienza al Monza, durata tre stagioni e mezzo, il difensore è ora pronto a iniziare la sua seconda avventura in biancoverde.

