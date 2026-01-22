Reggiana, accordo vicino per Vicari: rinforzo in arrivo dal Bari

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

La Reggiana è a un passo dal chiudere l’operazione Francesco Vicari. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club granata ha trovato l’intesa con il Bari e la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo.

Il difensore classe ’94 è pronto a mettere la propria esperienza al servizio di mister Dionigi, andando a rinforzare il reparto arretrato in vista del prosieguo della stagione di Serie B. La chiusura dell’affare potrebbe arrivare già nelle prossime ore

Ultimissime

Europa League, la Roma supera lo Stoccarda 2-0. Tutti i risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Monza, interesse dall’Anderlecht per Carboni: sirene dal Belgio

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Pescara, Brugman a un passo dal ritorno: l’ex rosa pronto a vestire di nuovo biancazzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Reggiana, accordo vicino per Vicari: rinforzo in arrivo dal Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Avellino, Izzo alle firme: contratto di tre anni e mezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026