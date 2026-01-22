Reggiana, accordo vicino per Vicari: rinforzo in arrivo dal Bari

La Reggiana è a un passo dal chiudere l’operazione Francesco Vicari. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club granata ha trovato l’intesa con il Bari e la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo.

Il difensore classe ’94 è pronto a mettere la propria esperienza al servizio di mister Dionigi, andando a rinforzare il reparto arretrato in vista del prosieguo della stagione di Serie B. La chiusura dell’affare potrebbe arrivare già nelle prossime ore