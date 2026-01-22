Pescara, Brugman a un passo dal ritorno: l’ex rosa pronto a vestire di nuovo biancazzurro

Il grande ritorno è sempre più vicino: Gaston Brugman è a un passo dal tornare al Pescara. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club abruzzese è ormai vicinissimo a chiudere l’operazione per il centrocampista uruguaiano.

Per Brugman si tratterebbe di un ritorno in biancazzurro dopo l’esperienza vissuta tra il 2013 e il 2019, periodo in cui è diventato uno dei volti più rappresentativi del Delfino, con la parentesi al Palermo nella stagione 2015/16. La fumata bianca è attesa già nella giornata di domani, con il Pescara pronto ad accogliere nuovamente uno dei suoi ex leader.