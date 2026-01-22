Monza, interesse dall’Anderlecht per Carboni: sirene dal Belgio

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Sirene dal Belgio per Andrea Carboni. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il difensore centrale del Monza, classe 2001, è finito nel mirino dell’Anderlecht, club militante nel massimo campionato belga.

Carboni è uno dei punti fermi della formazione brianzola, sempre titolare sotto la guida di mister Bianco, e rappresenta un elemento chiave della retroguardia. Il suo contratto con il Monza scade nel 2027, motivo per cui il club non ha urgenza di cedere e valuterebbe il giocatore solo di fronte a un’offerta importante.

Ultimissime

Europa League, la Roma supera lo Stoccarda 2-0. Tutti i risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Monza, interesse dall’Anderlecht per Carboni: sirene dal Belgio

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Pescara, Brugman a un passo dal ritorno: l’ex rosa pronto a vestire di nuovo biancazzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Reggiana, accordo vicino per Vicari: rinforzo in arrivo dal Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Avellino, Izzo alle firme: contratto di tre anni e mezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026