Monza, interesse dall’Anderlecht per Carboni: sirene dal Belgio

Sirene dal Belgio per Andrea Carboni. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il difensore centrale del Monza, classe 2001, è finito nel mirino dell’Anderlecht, club militante nel massimo campionato belga.

Carboni è uno dei punti fermi della formazione brianzola, sempre titolare sotto la guida di mister Bianco, e rappresenta un elemento chiave della retroguardia. Il suo contratto con il Monza scade nel 2027, motivo per cui il club non ha urgenza di cedere e valuterebbe il giocatore solo di fronte a un’offerta importante.