Europa League, la Roma supera lo Stoccarda 2-0. Tutti i risultati finali

Serata positiva per la Roma, che supera lo Stoccarda per 2–0 e conquista una vittoria importante nel cammino europeo. I giallorossi offrono una prova convincente, controllando il match e colpendo nei momenti chiave, confermando solidità difensiva e cinismo sotto porta.

Negli altri incontri di Europa League appena conclusi, successo di misura per il Braga, che batte 1–0 il Nottingham, mentre il Celta Vigo si impone 2–1 sul Lille al termine di una gara combattuta. Prestazione dominante della Dinamo Zagabria, che travolge l’FCSB 4–1, e vittoria interna anche per il Nizza, che supera 3–1 i Go Ahead Eagles.

Finisce 1–1 la sfida tra Ferencváros e Panathinaikos, mentre i Rangers fanno valere il fattore campo battendo 1–0 il Ludogorets. Vince anche il Salisburgo, che regola il Basilea 3–1.

Ancora in corso, invece, la gara tra Utrecht e Genk, ferma sullo 0–0 dopo il rinvio del calcio d’inizio.

I risultati finali

Braga – Nottingham 1–0

Celta Vigo – Lille 2-1

Dinamo Zagabria – FCSB 4–1

Ferencváros – Panathinaikos 1–1

Nizza – Go Ahead Eagles 3–1

Rangers – Ludogorets 1–0

Roma – Stoccarda 2–0

Salisburgo – Basilea 3–1

Utrech-Genk 0-0 (in corso)