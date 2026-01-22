Binda: «Dany Mota-Palermo? Il Monza chiede 4-5 milioni di euro»

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, ha confermato il rumor di mercato che accosta Dany Mota al Palermo, anticipato in esclusiva da TuttoMonza.it. Secondo Binda, l’interesse del club rosanero è reale e il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento.

«Confermo l’interesse, Dany Mota non ha procuratore e ha detto sì al Palermo ma la trattativa è tutt’altro che fatta. Il Monza punta ad incassare 4-5 milioni di euro, la trattativa non è facile. L’infortunio di ieri in allenamento? Nulla di serio».