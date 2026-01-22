Binda: «Dany Mota-Palermo? Il Monza chiede 4-5 milioni di euro»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, ha confermato il rumor di mercato che accosta Dany Mota al Palermo, anticipato in esclusiva da TuttoMonza.it. Secondo Binda, l’interesse del club rosanero è reale e il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento.

«Confermo l’interesse, Dany Mota non ha procuratore e ha detto sì al Palermo ma la trattativa è tutt’altro che fatta. Il Monza punta ad incassare 4-5 milioni di euro, la trattativa non è facile. L’infortunio di ieri in allenamento? Nulla di serio».

Ultimissime

Avellino, Izzo alle firme: contratto di tre anni e mezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

L’ex rosa Lucca in partenza per Nottingham: per lui nuova avventura in Premier

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Europa League: Roma avanti di un gol sullo Stoccarda. Tutti i risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Europa League, Utrecht–Genk: caos nel settore ospiti, calcio d’inizio posticipato di un’ora

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026

Binda: «Dany Mota-Palermo? Il Monza chiede 4-5 milioni di euro»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026