Europa League: pari tra Celta Vigo e Lione. Vincono Ferencvaros e Midtjylland. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Si sono concluse le partite di andata degli ottavi di UEFA Europa League, con alcuni verdetti chiari e altre gare ancora aperte in vista del ritorno.

Il Celta Vigo pareggia 1-1 contro il Lione in una sfida equilibrata: gli spagnoli hanno aperto le marcature, ma il Lione è riuscito a ristabilire il pareggio nel corso della ripresa, lasciando tutto aperto per il ritorno.


Vittoria netta per il Ferencvaros, che batte 2-0 il Braga. La formazione ungherese si presenta così con un ottimo vantaggio in vista della gara di ritorno.

Il Genk conquista invece un prezioso 1-0 contro il Friburgo, grazie a un gol decisivo che consente ai belgi di gestire il ritorno con margine di sicurezza.

Infine, il Midtjylland espugna Nottingham per 1-0, conquistando un risultato importante in trasferta che potrà risultare determinante per il passaggio del turno.

Finali andata ottavi Europa League:

Celta Vigo – Lione 1-1

Ferencvaros – Braga 2-0

Genk – Friburgo 1-0

Nottingham – Midtjylland 0-1

