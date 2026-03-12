Europa League: pari tra Celta Vigo e Lione. Vincono Ferencvaros e Midtjylland. I risultati finali
Si sono concluse le partite di andata degli ottavi di UEFA Europa League, con alcuni verdetti chiari e altre gare ancora aperte in vista del ritorno.
Il Celta Vigo pareggia 1-1 contro il Lione in una sfida equilibrata: gli spagnoli hanno aperto le marcature, ma il Lione è riuscito a ristabilire il pareggio nel corso della ripresa, lasciando tutto aperto per il ritorno.
Vittoria netta per il Ferencvaros, che batte 2-0 il Braga. La formazione ungherese si presenta così con un ottimo vantaggio in vista della gara di ritorno.
Il Genk conquista invece un prezioso 1-0 contro il Friburgo, grazie a un gol decisivo che consente ai belgi di gestire il ritorno con margine di sicurezza.
Infine, il Midtjylland espugna Nottingham per 1-0, conquistando un risultato importante in trasferta che potrà risultare determinante per il passaggio del turno.
Finali andata ottavi Europa League:
Celta Vigo – Lione 1-1
Ferencvaros – Braga 2-0
Genk – Friburgo 1-0
Nottingham – Midtjylland 0-1