Pescara, Caligara: «Non possiamo fermarci, ora ci aspettano 9 finali»

Fabrizio Caligara, centrocampista del Pescara, ha commentato l’ottimo momento dei biancazzurri, tornati a sperare nella salvezza grazie ai 10 punti conquistati nelle ultime cinque partite.

«Saranno nove finali. Difendersi meglio come stiamo facendo conta tanto. Prima o poi, infatti, il gol lo troviamo. Il tasso tecnico si è alzato. Adesso stiamo raccogliendo i frutti del duro lavoro svolto nelle scorse settimane. Non possiamo assolutamente fermarci. Tre partite in sette giorni? Dobbiamo pensare solo al Sud Tirol. Poi ci concentreremo sull’Entella e successivamente sull’Empoli», ha dichiarato il centrocampista biancazzurro.





Caligara ha inoltre sottolineato l’importanza di continuare a raccogliere risultati: «Finalmente si iniziano a vedere i frutti del lavoro che stiamo facendo… prima c’era il lavoro e non i risultati, ora ci sono i risultati e le prossime nove gare sono tutte finali per noi. Non subire gol è importante, li abbiamo sempre fatti quindi dobbiamo continuare su questa strada per toglierci delle soddisfazioni».