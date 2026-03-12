Conference League: AEK dilaga su Celje, la Fiorentina batte il Rakow. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
file1 - 2026-03-12T225408.328

Si sono concluse le partite di andata dei playoff di UEFA Conference League, con risultati importanti per alcune squadre in vista del ritorno.

L’AEK ottiene una vittoria netta in trasferta sul Celje, imponendosi 4-0 e conquistando un vantaggio consistente già dall’andata.


Rimane invece bloccata sullo 0-0 la sfida tra Crystal Palace e AEK Larnaca, con entrambe le squadre incapaci di sbloccare il risultato nella prima partita del doppio confronto.

Successo di misura per la Fiorentina, che batte 2-1 il Rakow, ottenendo tre punti preziosi e mettendo le basi per gestire il ritorno con un piccolo margine di vantaggio.

Pari anche tra Sigma Olomouc e Magonza, che chiudono sullo 0-0, lasciando tutto aperto per la gara di ritorno.

Finali andata playoff Conference League:

Celje – AEK 0-4

Crystal Palace – AEK Larnaca 0-0

Fiorentina – Rakow 2-1

Sigma Olomouc – Magonza 0-0

Altre notizie

file3 - 2026-03-12T225340.784

Europa League: pari tra Celta Vigo e Lione. Vincono Ferencvaros e Midtjylland. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
file3 - 2026-03-12T215407.625

Conference League, primi tempi: AEK avanti su Celje. Pari per Crystal Palace, Fiorentina e Sigma Olomouc

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
file1 - 2026-03-12T215009.303

Europa League, primi tempi: avanti Celta Vigo, Ferencvaros e Genk. Pari tra Nottingham e Midtjylland

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
Screenshot 2026-03-10 225215

Champions League: disfatta Atalanta, il Bayern Monaco vince 6-1. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
HDE5BMoWgAANt8A

Champions League: Atalanta sotto 3-0 contro il Bayern Monaco, pari a reti bianche tra Newcastle e Barcellona dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
kjaer-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Kjær rivela: «A 18 anni il Real Madrid mi voleva, poi arrivò il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-02-26 231200

Europa League: il Bologna batte 1-0 il Brann e conquista la qualificazione al turno successivo. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 215408

Conference League: avanti all’intervallo Crystal Palace e AZ, pari tra Lech e KuPS. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
642357485_18571766443001760_7498821499933601695_n

Europa League: pari a reti bianche tra Bologna e Brann, Fenerbahce avanti 1-0 a Notthingam dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 213613

Europa League: il Lilla batte 2-0 la Stella Rossa e passa il turno, agli ottavi anche Stoccarda e Ferencvaros. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 211707

Conference League: la Fiorentina perde 4-2 ai supplementari contro il Jagiellonia ma passa al turno successivo. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 085013

Tuttosport: “Mondiali a Dazn, Italia in chiaro su Rai o Mediaset”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file1 - 2026-03-12T225408.328

Conference League: AEK dilaga su Celje, la Fiorentina batte il Rakow. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
file3 - 2026-03-12T225340.784

Europa League: pari tra Celta Vigo e Lione. Vincono Ferencvaros e Midtjylland. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
file5 (68)

Pescara, Caligara: «Non possiamo fermarci, ora ci aspettano 9 finali»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
calabro

Carrarese, Calabro alla vigilia della Juve Stabia: «Raccolto meno di quanto meritato, assenza tifosi nota stonata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
file4 (90)

Reggiana, Rubinacci verso il Bari: «Siamo a caccia di punti e basta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026