Conference League: AEK dilaga su Celje, la Fiorentina batte il Rakow. I risultati finali
Si sono concluse le partite di andata dei playoff di UEFA Conference League, con risultati importanti per alcune squadre in vista del ritorno.
L’AEK ottiene una vittoria netta in trasferta sul Celje, imponendosi 4-0 e conquistando un vantaggio consistente già dall’andata.
Rimane invece bloccata sullo 0-0 la sfida tra Crystal Palace e AEK Larnaca, con entrambe le squadre incapaci di sbloccare il risultato nella prima partita del doppio confronto.
Successo di misura per la Fiorentina, che batte 2-1 il Rakow, ottenendo tre punti preziosi e mettendo le basi per gestire il ritorno con un piccolo margine di vantaggio.
Pari anche tra Sigma Olomouc e Magonza, che chiudono sullo 0-0, lasciando tutto aperto per la gara di ritorno.
Finali andata playoff Conference League:
Celje – AEK 0-4
Crystal Palace – AEK Larnaca 0-0
Fiorentina – Rakow 2-1
Sigma Olomouc – Magonza 0-0