Europa League: pari a reti bianche tra Bologna e Brann, Fenerbahce avanti 1-0 a Notthingam dopo i primi 45. I risultati parziali
Si concludono i primi tempi dei match dei sedicesimi di finale di Europa League in programma per le 21.00. Al “Dall’Ara” vanno al riposo sul risultato di 0-0 Bologna e Brann, dopo una prima frazione di gioco equilibrata. I norvegesi dovranno affrontare la seconda meta di gioco in 10 uomini, a causa dell’espulsione al 37′ di Sorensen. Nella ripresa la formazione di Vincenzo Italiano dovrà difendere l’1-0 maturato nel match di andata. Avanti 1-0 invece il Fenerbahce in casa del Notthingam: decide al momento l’incontro la rete al 22′ di Akturkoglu. Di seguito i risultati parziali:
Bologna-Brann 0-0
Celta Vigo-Paok 0-0
Genk-Dinamo Zagabria 0-1 ( 45+2′ Bakrar)
Notthingam-Fenerbahce 0-1 (22′ Akrturkoglu)