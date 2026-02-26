Europa League: il Lilla batte 2-0 la Stella Rossa e passa il turno, agli ottavi anche Stoccarda e Ferencvaros. I risultati finali

Si concludono i match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma per le 18.45. Trova un importante vittoria il Lilla, che dopo i tempi supplementari ribalta il risultato dell’andata e batte 2-0 la Stella Rossa accedendo al turno successivo: decisive le reti al 4′ di Giroud e al 99′ di Ngoy. Sconfitta casalinga indolore per lo Stoccarda: dopo il match di andata vinto per 4-1, i tedeschi perdono 1-0 contro il Celtic ma passano ugualmente agli Ottavi di Finale. Passano il turno anche Ferencvaros e Panathinaikos. Di seguito i risultati finali:

Ferencvaros-Ludogorets 2-0

Plzen-Panathinaikos 1-2 (dopo calci di rigore)

Stella Rossa-Lilla 0-2

Stoccarda-Celtic 0-1