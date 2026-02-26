Conference League: la Fiorentina perde 4-2 ai supplementari contro il Jagiellonia ma passa al turno successivo. I risultati finali
Si concludono i match di ritorno dei sedicesimi di finali Conference League in programma per le 18.45. Dopo la vittoria dell’andata per 3-0, arriva una sconfitta dal sapore dolce per la Fiorentina, che perde 4-2 il match casalingo contro il Jagellonia ma passa ugualmente al turno successivo.
Tempi regolamentari che si concludono sul risultato di 3-0 per la formazione ospite: nei supplementari la viola riesce a trovare la reti che le regalano la qualificazione agli ottavi di finale, firmate al 107′ da Fagioli e al 114′ da Kean. A poco serve il gol dei polacchi firmato al 118′ da Imaz.
Traguardo importante per la formazione di Paolo Vanoli, che riesce a continuare il suo percorso nella competizione. Passano al turno successivo anche Celje, Rijeka e Samsunspor. Di seguito i risultati finali:
Celje-Dritta 3-2 ( 19′ Seslar; 23′ Hrka; 26′ Krasniri; 43′ Seslar; 51′ Dabuqaj)
Fiorentina-Jagellonia 2-4 (23′, 45+3′, 49′ Mazurek; 107′ Fagioli; 114′ Kean; 118′ Imaz)
Rijeka-Omonia 3-1 (13′ Tankovic; 52′, 67′ Fruk; 79′ Abu Adjei)
Samsunspor-Shkendija 4-0 (53′ Ntcham; 71′ Ndiaye; 79′, 90+2′ Marius)