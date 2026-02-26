Palermo, lavoro sull’attacco a Torretta: il report verso Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla trasferta contro il Pescara. La squadra guidata da Filippo Inzaghi si è allenata questa mattina al centro sportivo di Torretta, concentrandosi in particolare sulla fase offensiva.

Dopo una prima fase di riscaldamento, i rosanero hanno svolto un’esercitazione dedicata alla tattica offensiva, lavorando su movimenti, occupazione degli spazi e sviluppo della manovra negli ultimi metri.

A chiudere la seduta un esercizio basato su combinazioni offensive con cross e conclusioni in porta, per affinare intesa e precisione sotto rete in vista del prossimo impegno di campionato.

Il gruppo continua dunque la preparazione con intensità e attenzione ai dettagli, in vista della sfida esterna contro il Pescara.

Altre notizie

file1 - 2026-02-26T130901.160

Palermo, testa al Pescara: rosanero in campo a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
palermo entella (8) joronen

TMW: “Palermo, futuro Joronen tra rinnovo e sirene di mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
primavera

Settore Giovanile e Femminile: il programma del weekend rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
palermo empoli 3-2 (173) segre

Palermo, Segre: «Il meglio deve ancora venire. Il futuro è roseo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (144) ceccaroni

Palermo, Ceccaroni: «La nostra forza è il gruppo. Difesa base del successo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 091359

Il Messaggero Abruzzo: “Pescara, recuperi chiave contro il Palermo: Gorgone ritrova Meazzi e Valzania”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 090841

Il Messaggero Abruzzo: “Arriva il Palermo. Pescara, 22 giorni per evitare il baratro: inizia il tour de force”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 085013

Tuttosport: “Mondiali a Dazn, Italia in chiaro su Rai o Mediaset”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
palermo monza 0-3 (83) palumbo

Giornale di Sicilia: “«Mago» e anche… operaio. Palermo, Palumbo si sdoppia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (102) johnsen

Giornale di Sicilia: “Le Douaron-Johnsen, il ballottaggio che accende l’attacco del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
palermo empoli 3-2 (12) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, tre gare per l’assalto al Monza: vietati passi falsi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
642244327_3058877564298831_4554611084002309172_n

Torretta, Scalici annuncia: «Campo sportivo, finalmente si parte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, lavoro sull’attacco a Torretta: il report verso Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci: «Col Bari è uno scontro diretto. Serve solidità, niente regali»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Serie B, Monza-Entella: Bianco avverte: «Conta solo vincere. Con le altre tre stiamo facendo campionato super»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Ricci-Siracusa-1200x751 (2)

Serie C: sei punti di penalizzazione per il Siracusa

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
file2 - 2026-02-26T132318.883

Lo Monaco attacca: «Arbitri inadeguati, il VAR ha peggiorato tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026