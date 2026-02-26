Palermo, lavoro sull’attacco a Torretta: il report verso Pescara
Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla trasferta contro il Pescara. La squadra guidata da Filippo Inzaghi si è allenata questa mattina al centro sportivo di Torretta, concentrandosi in particolare sulla fase offensiva.
Dopo una prima fase di riscaldamento, i rosanero hanno svolto un’esercitazione dedicata alla tattica offensiva, lavorando su movimenti, occupazione degli spazi e sviluppo della manovra negli ultimi metri.
A chiudere la seduta un esercizio basato su combinazioni offensive con cross e conclusioni in porta, per affinare intesa e precisione sotto rete in vista del prossimo impegno di campionato.
Il gruppo continua dunque la preparazione con intensità e attenzione ai dettagli, in vista della sfida esterna contro il Pescara.