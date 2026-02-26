Conference League: avanti all’intervallo Crystal Palace e AZ, pari tra Lech e KuPS. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 215408

Terminano i primi tempi dei match di ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League in programma per le 21.00. Va al riposo in vantaggio per 2-0 l’AZ Alkmaar, impegnata nel match casalingo contro il Noah: decidono al momento l’incontro le reti di Deal e Mijnans. Avanti anche il Crystal Palace sul Zrinjski, che conclude la prima frazione di gioco sul parziale di 1-0 grazie al gol di Lacroix al 36′. Pari a reti invece tra Lech e KuPS dopo i primi 45. Di seguito i risultati parziali:

Alkmarr-Noah 2-0 ( 5′ Daal; 39′ Mijnans)

Crystal Palace-Zrinjskj 1-0 (36′ Lacroix)

Lausanne-Sigma Olomouc 1-2 (23′ Sip; 35′ Janneh; 44′ Rusek)

Lech-KuPS 0-0

 

Altre notizie

642357485_18571766443001760_7498821499933601695_n

Europa League: pari a reti bianche tra Bologna e Brann, Fenerbahce avanti 1-0 a Notthingam dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 213613

Europa League: il Lilla batte 2-0 la Stella Rossa e passa il turno, agli ottavi anche Stoccarda e Ferencvaros. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 211707

Conference League: la Fiorentina perde 4-2 ai supplementari contro il Jagiellonia ma passa al turno successivo. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 085013

Tuttosport: “Mondiali a Dazn, Italia in chiaro su Rai o Mediaset”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-25 233707

Champions League: vittoria amara per la Juventus, 3-2 ai supplementari ma addio alla competizione. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
643808297_1478858810271750_9038388418667948619_n

Champions League: Juventus avanti 1-0 sul Galatasaray, pari tra Real Madrid e Benfica dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 213529

Champions League, clima rovente prima di Real Madrid-Benfica: nuovo episodio di razzismo contro Vinicius Junior

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-24 225317

Champions League: a “San Siro” l’Inter perde 2-1 contro il Bodo Glimt e saluta la competizione. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 214813

Champions League: pari a reti bianche tra Inter e Bodo Glimt, Newcastle avanti 2-0 sul Qarabag dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-19 230037

Europa League: vince la Stella Rossa in casa del Lilla, pari tra Panathinaikos e Plzen. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
3792756695166345380

Conference League: la Fiorentina cala il tris, Jagiellonia battuto 3-0. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-19 214836

Europa League: Stoccarda avanti 2-1 contro il Celtic, pari tra Panathinaikos e Plzen dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-26 215408

Conference League: avanti all’intervallo Crystal Palace e AZ, pari tra Lech e KuPS. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
642357485_18571766443001760_7498821499933601695_n

Europa League: pari a reti bianche tra Bologna e Brann, Fenerbahce avanti 1-0 a Notthingam dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 213613

Europa League: il Lilla batte 2-0 la Stella Rossa e passa il turno, agli ottavi anche Stoccarda e Ferencvaros. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 211707

Conference League: la Fiorentina perde 4-2 ai supplementari contro il Jagiellonia ma passa al turno successivo. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, lavoro sull’attacco a Torretta: il report verso Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026