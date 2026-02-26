Conference League: avanti all’intervallo Crystal Palace e AZ, pari tra Lech e KuPS. I risultati parziali
Terminano i primi tempi dei match di ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League in programma per le 21.00. Va al riposo in vantaggio per 2-0 l’AZ Alkmaar, impegnata nel match casalingo contro il Noah: decidono al momento l’incontro le reti di Deal e Mijnans. Avanti anche il Crystal Palace sul Zrinjski, che conclude la prima frazione di gioco sul parziale di 1-0 grazie al gol di Lacroix al 36′. Pari a reti invece tra Lech e KuPS dopo i primi 45. Di seguito i risultati parziali:
Alkmarr-Noah 2-0 ( 5′ Daal; 39′ Mijnans)
Crystal Palace-Zrinjskj 1-0 (36′ Lacroix)
Lausanne-Sigma Olomouc 1-2 (23′ Sip; 35′ Janneh; 44′ Rusek)
Lech-KuPS 0-0