Virtus Entella, Chiappella: «Archiviata la sconfitta di Palermo, col Monza vogliamo vincere»

In vista del match tra Monza e Entella, con calcio di inizio in programma per domani alle ore 19.00, ha presentato l’incontro ai microfoni ufficiali del club l’allenatore della formazione ligure, Andrea Chiappella.

«È stata una settimana dove ho visto una bellissima reazione – ha dichiarato il tecnico – è sempre importante perchè quando c’è una sconfitta bisogna analizzare con lucidità e, al tempo stesso, accantonare per ripartire più forti. Penso che questo la squadra l’abbia fatto con voglia. Questo ci lascia davvero positivi nell’affrontare questa partita»

Chiappella si concentra poi sul prossimo incontro: «Dobbiamo pensare alla partita di Monza, avversario consolidato, che ha trovato nel recente cammino continuità. Ha grandissimi valori, lo sapevamo anche all’andata. Ha punti di forza e punti deboli, noi dobbiamo giocare la nostra partita di dover fare di più, soprattutto in trasferta, dove non siamo mai riusciti a mettere insieme gli episodi giusti»

E su cosa sarà importante, il tecnico non ha dubbi: «La convinzione e la capacità di fare la prestazioni, che non è mai mancata. A volte non siamo sempre stati performanti e abbiamo perso punti. Su questo stiamo lavorando e le risposte che stiamo raccogliendo sono sempre ottime»

Infine, l’allenatore biancoceleste carica la squadra: «Andiamo avanti con grandissima fiducia, metteremo in campo la miglior formazione che pensiamo possa giocare la partita per vincerla»