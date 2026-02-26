Ursino: «Il Palermo lotterà per la promozione diretta fino alla fine»

IMG-20240610-WA0020

Intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Palermo e sulla lotta alla promozione diretta in Serie A il dirigente, Beppe Ursino.

«È un campionato equilibrato ed appassionante – ha dichiarato -. Le 4-5 squadre di testa, fino al Palermo, se la giocheranno fino all’ultimo. Sicuramente il Venezia è la grande favorita».

Ursino non ha nessun dubbio su chi si giocherà il secondo posto valido per la promozione diretta in Serie A: «L’altro posto se lo giocano Frosinone, Monza e Palermo»

Infine, l’esperto dirigente ha aggiunto un commento sull’allenatore dei lagunari, Giovanni Stroppa: «L’ho avuto, è bravissimo e non mi spiego il fatto che non sia ancora in Serie A. Sul campo è molto preparato. Chi lo prende in B sa che vince il campionato, non dico al 90%, ma al 70 sì»

