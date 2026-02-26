Conference League: Crystal Palace e AZ vincono e volano agli ottavi di finale. I risultati finali

Si concludono i match di ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League. Tutto facile per l’AZ Alkmaar, che si impone sul Noah con il risultato di 4-0 e accede agli Ottavi di Finale della competizione: regalano la vittoria agli olandesi le reti di Daal, Jensen e la doppietta di Mijnans. Passa il turno anche il Crystal Palace che, dopo l’1-1 della gara di andata, vince 2-0 il match casalingo contro il Zrinjski grazie ai gol di Lacroix e Guessand. Si qualificano anche Lech e Sigma Olomuc. Di seguito i risultati finali:

AZ Alkamar-Noah 4-0

Crystal Palace -Zrinjski 2-0

Lausanne-Sigma Olomouc 1-2

Lech-KuPS 1-0