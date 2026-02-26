Conference League: Crystal Palace e AZ vincono e volano agli ottavi di finale. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 225739

Si concludono i match di ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League. Tutto facile per l’AZ Alkmaar, che si impone sul Noah con il risultato di 4-0 e accede agli Ottavi di Finale della competizione: regalano la vittoria agli olandesi le reti di Daal, Jensen e la doppietta di Mijnans. Passa il turno anche il Crystal Palace che, dopo l’1-1 della gara di andata, vince 2-0 il match casalingo contro il Zrinjski grazie ai gol di Lacroix e Guessand. Si qualificano anche Lech e Sigma Olomuc. Di seguito i risultati finali:

AZ Alkamar-Noah 4-0

Crystal Palace -Zrinjski 2-0

Lausanne-Sigma Olomouc 1-2

Lech-KuPS 1-0

Altre notizie

IMG-20240610-WA0020

Ursino: «Il Palermo lotterà per la promozione diretta fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

Virtus Entella, Chiappella: «Archiviata la sconfitta di Palermo, col Monza vogliamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Sampdoria, Gregucci: «Col Bari è uno scontro diretto. Serve solidità, niente regali»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Serie B, Monza-Entella: Bianco avverte: «Conta solo vincere. Con le altre tre stiamo facendo campionato super»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
file2 - 2026-02-26T132318.883

Lo Monaco attacca: «Arbitri inadeguati, il VAR ha peggiorato tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Matteassi (1)

Matteassi: «Gara contro il Palermo decisiva per il Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 091359

Il Messaggero Abruzzo: “Pescara, recuperi chiave contro il Palermo: Gorgone ritrova Meazzi e Valzania”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 090841

Il Messaggero Abruzzo: “Arriva il Palermo. Pescara, 22 giorni per evitare il baratro: inizia il tour de force”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
698365afd0017.r_d.1470-672-2419

Corriere dello Sport: “Insigne freme: vuole guidare il Pescara contro il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
capuano-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Ezio Capuano: «VAR a chiamata? In Serie C è inutile, in Serie B sarebbe diverso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
file3 - 2026-02-25T150254.288

Massimo De Santis attacca: «Arbitri in crisi, serve ribaltare l’AIA»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
longo conferenza bari

Bari verso la Samp, Longo carica l’ambiente: «È un’altra partita della vita, dobbiamo vincere a tutti i costi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-26 225739

Conference League: Crystal Palace e AZ vincono e volano agli ottavi di finale. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
IMG-20240610-WA0020

Ursino: «Il Palermo lotterà per la promozione diretta fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

Virtus Entella, Chiappella: «Archiviata la sconfitta di Palermo, col Monza vogliamo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-26 215408

Conference League: avanti all’intervallo Crystal Palace e AZ, pari tra Lech e KuPS. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
642357485_18571766443001760_7498821499933601695_n

Europa League: pari a reti bianche tra Bologna e Brann, Fenerbahce avanti 1-0 a Notthingam dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026